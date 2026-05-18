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18.05.2026 06:31:29
NAMYEUNG VIVIEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NAMYEUNG VIVIEN hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
NAMYEUNG VIVIEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3000,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1740,000 KRW je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 49,63 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAMYEUNG VIVIEN 57,16 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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