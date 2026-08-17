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17.08.2026 06:31:29
NAMYEUNG VIVIEN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NAMYEUNG VIVIEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 593,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1185,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 69,81 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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