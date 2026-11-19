NAMYEUNG VIVIEN hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1228,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1500,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,13 Prozent auf 45,86 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at