23.02.2026 06:31:29

NAMYEUNG VIVIEN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAMYEUNG VIVIEN lud am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 137,69 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -211,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,08 Milliarden KRW – eine Minderung von 48,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,90 Milliarden KRW eingefahren.

NAMYEUNG VIVIEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 199,220 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -35,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 235,22 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 221,75 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen