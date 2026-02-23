NAMYEUNG VIVIEN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAMYEUNG VIVIEN lud am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 137,69 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -211,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,08 Milliarden KRW – eine Minderung von 48,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,90 Milliarden KRW eingefahren.

NAMYEUNG VIVIEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 199,220 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -35,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 235,22 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 221,75 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at