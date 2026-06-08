Oculis Aktie
WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498
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08.06.2026 12:56:03
Nan Fung Group Sells $4.3 Million in Oculis Shares As Lead Drug Stumbles
According to a recent SEC filing, Nan Fung Group Holdings Ltd reduced its position in Oculis (NASDAQ:OCS) by 163,957 shares during the first quarter of 2026. The estimated value of the trade was $4.3 million, based on the quarter’s average closing price.Oculis Holding AG is a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel topical therapies for ophthalmic and neuro-ophthalmic diseases.Nan Fung's Q1 trim of its Oculis stake looks less like a vote of no confidence and more like routine portfolio rebalancing. But the context around Oculis has grown considerably more complicated since the end of Q1.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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