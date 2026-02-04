Trinity Aktie
WKN DE: A0YDBV / ISIN: BMG906241002
|
04.02.2026 16:30:05
NAN FUNG TRINITY Loads Up KT Corp Stock With 1.49 Million Shares Bought
On February 3, 2026, NAN FUNG TRINITY (HK) LTD disclosed a new position in KT (NYSE:KT).According to a recent SEC filing dated February 3, 2026, NAN FUNG TRINITY (HK) LTD initiated a new position in KT by acquiring 1,492,440 shares. The estimated trade size was $28.31 million, calculated using the quarterly average price for the period. The value of the KT stake at quarter-end matched this figure, reflecting both the acquisition and subsequent price changes.KT Corporation is a leading South Korean telecommunications provider with significant scale, serving millions of mobile and IPTV subscribers. The company leverages its extensive network infrastructure and diversified service portfolio to maintain a strong market position in communications and digital media. Strategic investments in technology and platform services support KT's competitive edge in delivering integrated solutions to both consumer and enterprise customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|KT Corp. (Spons. ADRS)
|17,50
|-1,69%
|KT Corporation
|56 100,00
|-1,92%
