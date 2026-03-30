Nan Ning Department Store: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nan Ning Department Store hat sich am 28.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nan Ning Department Store 82,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 57,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,5 Millionen CNY umgesetzt worden.

Nan Ning Department Store hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 CNY je Aktie gewesen.

Nan Ning Department Store hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 469,90 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 614,04 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at