12.03.2026 06:31:29
Nan Ya Plastics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nan Ya Plastics hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 TWD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Nan Ya Plastics im vergangenen Quartal 64,47 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nan Ya Plastics 68,16 Milliarden TWD umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 TWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,490 TWD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nan Ya Plastics 259,92 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 259,61 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
