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13.08.2026 06:31:29
Nan Ya Plastics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nan Ya Plastics ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nan Ya Plastics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 3,37 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nan Ya Plastics -0,520 TWD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Nan Ya Plastics 83,63 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,72 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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