Nan Ya Plastics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nan Ya Plastics hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,41 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nan Ya Plastics mit einem Umsatz von insgesamt 64,17 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,41 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at