Nan Ya Plastics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nan Ya Plastics hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 4,90 TWD. Im letzten Jahr hatte Nan Ya Plastics einen Gewinn von 0,410 TWD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 95,62 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nan Ya Plastics 64,18 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at