Nan Ya Plastics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nan Ya Plastics hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Nan Ya Plastics 0,070 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Nan Ya Plastics mit einem Umsatz von insgesamt 68,59 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,55 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at