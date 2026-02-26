Nan Ya Printed Circuit Board hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nan Ya Printed Circuit Board hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nan Ya Printed Circuit Board in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,16 Milliarden TWD im Vergleich zu 7,87 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Nan Ya Printed Circuit Board hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,01 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,44 Prozent auf 40,17 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,28 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

