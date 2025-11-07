Nan Ya Printed Circuit Board veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nan Ya Printed Circuit Board hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,97 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 9,19 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,17 TWD prognostiziert, während der Umsatz bei 10,91 Milliarden TWD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at