Nanalysis Scientific: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nanalysis Scientific hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nanalysis Scientific mit einem Umsatz von insgesamt 9,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at