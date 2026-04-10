Nanalysis Scientific stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanalysis Scientific hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,3 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,13 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 45,49 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at