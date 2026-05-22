Nanalysis Scientific stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nanalysis Scientific hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at