Nanalysis Scientific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,78 Prozent auf 10,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at