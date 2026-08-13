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13.08.2026 06:31:29
Nandan Denim hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nandan Denim hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nandan Denim 0,080 INR je Aktie eingenommen.
Nandan Denim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,22 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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