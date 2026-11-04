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04.11.2026 06:31:28
Nandan Denim: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nandan Denim äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nandan Denim ein EPS von 0,070 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,52 Prozent auf 6,08 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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