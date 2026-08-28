Nanexa AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanexa AB ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanexa AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nanexa AB im vergangenen Quartal 1,7 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanexa AB 2,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at