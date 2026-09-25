Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Vereinbarung
|
25.09.2026 17:57:04
Nanexa-Aktie verdoppelt sich nach milliardenschwerem Tech-Deal mit Novo Nordisk
Im Rahmen der am späten Donnerstag angekündigten exklusiven Vereinbarung hat Novo Nordisk die Technologie von Nanexa in bis zu fünf Entwicklungsprogrammen lizenziert. Diese decken unterschiedliche Verabreichungshäufigkeiten ab, wobei die Unternehmen eine monatliche und vierteljährliche Verabreichung anstreben.
Novo wird die weltweite Entwicklung und Vermarktung leiten. Nanexa hat Anspruch auf Vorabvergütungen und potenzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,17 Milliarden Euro. Der dänische Arzneimittelhersteller wird 615 Millionen Euro an Vorabzahlungen sowie Entwicklungs- und regulatorischen Meilensteinzahlungen leisten, zusätzlich zu Lizenzgebühren auf zukünftige Produktverkäufe.
Der Aktienkurs von Nanexa hat sich nach der Nachricht im Stockholmer Handel mehr als verdoppelt. Er stieg vom Schlusskurs vom Donnerstag von 5,93 Kronen auf bis zu 15,50 SEK. Am Freitag ging es schlussendlich um 105,06 Prozent nach oben auf 12,16 SEK. Die Papiere von Novo Nordisk schlossen derweil unverändert bei 253,00 DKK.
DJG/DJN/hab/uxd
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|33,78
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.