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29.10.2026 06:31:29
Nanhua Futures A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nanhua Futures A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanhua Futures A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanhua Futures A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 414,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 428,9 Millionen CNY im Vergleich zu -136,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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