Nanhua Futures A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanhua Futures A hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nanhua Futures A 494,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 546,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at