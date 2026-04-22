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22.04.2026 06:31:29
Nanhua Futures A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nanhua Futures A hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Nanhua Futures A 494,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 546,4 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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