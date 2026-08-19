Nanhua Futures A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nanhua Futures A hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 490,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 624,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at