Nanhua Futures A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nanhua Futures A hat am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nanhua Futures A ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanhua Futures A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 356,4 Millionen CNY im Vergleich zu 1,41 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Nanhua Futures A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,800 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,750 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,43 Milliarden CNY, gegenüber 5,76 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 75,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at