Nanhua Futures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanhua Futures hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,21 Prozent auf 564,8 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 674,1 Millionen HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at