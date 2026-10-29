Nanhua Futures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanhua Futures äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,0 Millionen HKD – ein Plus von 434,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanhua Futures -149,2 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at