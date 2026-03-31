31.03.2026 06:31:29

Nanhua Futures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nanhua Futures präsentierte in der am 28.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Nanhua Futures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 390,9 Millionen HKD – das entspricht einem Minus von 74,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Nanhua Futures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,870 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,820 HKD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nanhua Futures mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um -75,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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