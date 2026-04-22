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22.04.2026 06:31:29
Nanhua Futures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nanhua Futures hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Mit einem Umsatz von 557,9 Millionen HKD, gegenüber 584,2 Millionen HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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