Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech A stellte am 23.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech A 0,050 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 255,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 351,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 737,83 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 803,52 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at