Nanjing Central Emporium Stocks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Central Emporium Stocks hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 461,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 461,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at