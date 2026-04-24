Nanjing Chemical Fibre legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nanjing Chemical Fibre hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 247,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 237,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at