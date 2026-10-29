Nanjing Chemical Fibre präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Chemical Fibre ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Chemical Fibre die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 480,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 37,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at