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20.08.2026 06:31:29
Nanjing Chemical Fibre stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nanjing Chemical Fibre präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 251,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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