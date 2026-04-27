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27.04.2026 06:31:29
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanjing Chervon Auto Precision Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 522,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 596,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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