Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Nanjing Chervon Auto Precision Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanjing Chervon Auto Precision Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 522,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 596,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at