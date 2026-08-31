Nanjing Chervon Auto Precision Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber -0,280 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 617,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 646,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at