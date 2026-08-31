|
31.08.2026 06:31:29
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber -0,280 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 617,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 646,6 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!