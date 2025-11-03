|
Nanjing Chixia Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nanjing Chixia Development hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 648,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 110,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 308,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
