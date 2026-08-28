Nanjing Chixia Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nanjing Chixia Development lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,54 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nanjing Chixia Development mit einem Umsatz von insgesamt 274,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 92,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at