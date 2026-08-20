Nanjing CIGU Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nanjing CIGU Technology A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 117,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at