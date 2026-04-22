Nanjing CIGU Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanjing CIGU Technology A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing CIGU Technology A -0,060 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanjing CIGU Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,4 Millionen CNY im Vergleich zu 37,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at