02.03.2026 06:31:29

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Develop Advanced Manufacturing A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 0,110 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Develop Advanced Manufacturing A im vergangenen Quartal 334,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 326,7 Millionen CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,630 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 0,440 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,11 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,21 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,707 CNY und einen Umsatz von 1,37 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen