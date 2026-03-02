Nanjing Develop Advanced Manufacturing A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Develop Advanced Manufacturing A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 0,110 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Develop Advanced Manufacturing A im vergangenen Quartal 334,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 326,7 Millionen CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,630 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 0,440 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,11 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,21 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,707 CNY und einen Umsatz von 1,37 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at