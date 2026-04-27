Nanjing Develop Advanced Manufacturing A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 279,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 269,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at