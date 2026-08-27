Nanjing Doron Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nanjing Doron Technology präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Nanjing Doron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at