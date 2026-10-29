Nanjing Doron Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nanjing Doron Technology präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber -0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 75,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 32,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanjing Doron Technology 111,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at