NanJing GOVA Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NanJing GOVA Technology A hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at