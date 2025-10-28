Nanjing Huamai Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanjing Huamai Technology A hat am 25.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nanjing Huamai Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at