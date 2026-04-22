Nanjing Huamai Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Huamai Technology A veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 239,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 904,41 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 814,39 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at