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30.04.2026 06:31:29
Nanjing Huamai Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nanjing Huamai Technology A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanjing Huamai Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 166,9 Millionen CNY im Vergleich zu 154,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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