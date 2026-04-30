Nanjing Huamai Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Huamai Technology A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanjing Huamai Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 166,9 Millionen CNY im Vergleich zu 154,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at