Nanjing Huamai Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanjing Huamai Technology A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte Nanjing Huamai Technology A einen Gewinn von -0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 299,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at