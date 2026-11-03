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03.11.2026 06:31:28
Nanjing Huamai Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nanjing Huamai Technology A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im letzten Jahr hatte Nanjing Huamai Technology A einen Gewinn von -0,070 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 299,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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